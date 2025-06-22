Ailece Başladılar, 2 Yılda Köşeyi Döndüler: Getirisi Oldukça İyi, Herkese Tavsiye Ederim
Karabük’te yaşayan Yavuz ve Fatma Gün çifti, iki yıl önce hobi olarak başladıkları salep orkidesi üretimi sayesinde yeni bir gelir kaynağı elde etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan özel izinle başlayan bu girişim, çiftin yüzünü güldürdü. Bu yıl 1500 fide diken Gün ailesi, sezon sonunda 60 kilogram salep yumrusu topladı.
Kaynak: AA
Doğal ortamdan toplanması yasak olan ve endemik türler arasında yer alan salep orkidesi, yalnızca belirli izinlerle tarıma konu olabiliyor. Kapullu Mahallesi’nde 300 metrekarelik bir alanda üretim yapan Gün çifti, üretim kapasitesini önümüzdeki yıllarda 4-5 dekara çıkarmayı hedefliyor.
'SENEYE 9 BİN FİDE EKECEĞİM'
Salep üretiminde ikinci yılını geride bırakan 42 yaşındaki Yavuz Gün, bu alandaki potansiyeli şöyle anlattı:
Güzel bir sezon geçti. Memnunuz. Bu yıl 1500 fide diktik. Hasat sonunda 60 kilograma yakın yumru aldık. Seneye 9 bin fide dikmek istiyorum. Herkese salep üretimini tavsiye ederim.
'GETİRİSİ OLDUKÇA İYİ'
Gün, sürece başlarken Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden izin aldıklarını ve yetkililerin üretim süreci boyunca danışmanlık sağladığını da belirtti. gÜNİ “Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş” dedi.