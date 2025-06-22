Ailece Başladılar, 2 Yılda Köşeyi Döndüler: Getirisi Oldukça İyi, Herkese Tavsiye Ederim

'GETİRİSİ OLDUKÇA İYİ'

Gün, sürece başlarken Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden izin aldıklarını ve yetkililerin üretim süreci boyunca danışmanlık sağladığını da belirtti. gÜNİ “Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Biz bu işe merakla başladık. Getirisi oldukça iyi. Yapılabilecek bir iş” dedi.