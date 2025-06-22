Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni

Türkiye'de ev kurmanın ilk adımlarından biri çamaşır makinesi almak olurken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum oldukça farklı bir tablo çiziyor. ABD’de apartman dairesinde ya da müstakil evde yaşayan birçok kişi, çamaşırlarını evde yıkamak yerine dışarıdaki çamaşırhaneleri tercih ediyor. Peki bu kültürel farkın arkasındaki sebepler neler?

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Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni
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ABD’de çamaşırhane kültürünün temelleri 1930’lu yıllara dayanıyor. Özellikle büyük şehirlerde konutlara özel çamaşır makineleri yaygınlaşmadan önce, ilk yıkama istasyonları kamuya hizmet vermek amacıyla kuruldu. Teksas’ta açılan ilk çamaşırhane kısa sürede ülke geneline yayılırken, zamanla bu sistem birçok kişi için pratik ve ekonomik bir alışkanlığa dönüştü.

Bugün hâlâ birçok Amerikalı, evinde çamaşır makinesi olmasına rağmen çamaşırhane kullanımını sürdürüyor. Özellikle düşük maliyetli yıkama ve kurutma hizmetleri, bu tercihi cazip hale getiriyor. Çünkü çamaşırhane kullanımı, deterjan, su ve elektrik tüketimi gibi ek masraflardan da tasarruf sağlıyor.

Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni - Resim : 1

KÜÇÜK ÖDEMELER BÜYÜK TASARRUF GETİRİYOR

Amerika’da çamaşır makineleri satın almak yerine dışarıda yıkama hizmeti almak, birçok kişi için daha ekonomik bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Toplu çamaşırhaneler genellikle düşük ücretle hizmet verirken, makinelerle ilgili bakım, onarım veya kurulum gibi ek maliyetlerin de önüne geçilmiş oluyor.

ALAN KISITLAMASI VE KİRA SÖZLEŞMESİ ETKİLİ

ABD’de özellikle büyükşehirlerdeki apartman dairelerinin metrekare sınırlamaları nedeniyle, çamaşır makinesi koymak ciddi bir alan kaybına yol açabiliyor. Bu durum da, yer tasarrufu sağlamak isteyen kiracıları ve ev sahiplerini çamaşırhane kullanımına yöneltiyor.

Dahası, birçok ev sahibi kira sözleşmesine çamaşır makinesi kurulmasını yasaklayan maddeler ekleyebiliyor. Bu tür kısıtlamalar, elektrik tesisatında oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla konuluyor. Yangın ve kısa devre endişeleri nedeniyle, evde çamaşır makinesi kullanımı bazı evlerde kesin olarak yasaklanabiliyor.

Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni - Resim : 2

SOKAK SOKAK ÇAMAŞIRHANE

Amerikan şehir planlamasında çamaşırhaneler neredeyse her sokakta yer alıyor. Bu da ulaşımı kolaylaştırıyor ve evde makine kullanımını gereksiz hale getiriyor. Özellikle kampüsler, apartmanlar ve geçici konaklamalar için ideal olan bu sistem, ABD'de günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda.

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Kaynak: Haber Merkezi

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