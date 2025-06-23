Dolar Haftaya Sert Başladı: İşte Güncel Döviz Kuru Fiyatları...

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Savaşın 11'inci gününde, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı füze saldırıları devam ederken, gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD'nin dün İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği bombalı saldırılarla tesislerin tamamen yok edildiği açıklandı. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, tüm dünyanın gözleri İran'ın vereceği olası yanıt üzerinde.

Bu sıcak gelişmeler küresel piyasalara da yansıdı. Dolar haftaya önemli bir sıçrama ile başladı. Dolar/TL kuru 39,74, euro ise 45,70 seviyelerinden işlem görerek yatırımcıların tedirginliğini gösterdi.

ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrası küresel piyasalarda endişeler artmasına rağmen, piyasadaki tepkiler nispeten sınırlı kaldı.

Türkiye'de de vatandaşlar ve iş dünyası, iç ve dış piyasalardaki altın ve döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Orta Doğu kaynaklı bu kriz, yatırım kararlarını etkilerken, özellikle altın ve döviz piyasaları öne çıkıyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, yatırımcılar olası dalgalanmalara karşı temkinli adımlar atıyor.

Kaynak: Haber Merkezi