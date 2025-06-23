Altında Sürpriz Rakamlar! Yükselmesi Bekleniyordu Ancak Düşüyor...

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ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırısıyla artan jeopolitik gerilim, altın fiyatlarında beklenen yükselişi getirmedi. Haftaya sakin başlayan değerli metal, yatırımcıların temkinli tutumuyla yatay seyrini sürdürüyor. Gram altın 23 Haziran 2025 sabahında 4.290 TL’den işlem görürken, ons altın 3.358 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Cuma günü 3.368 dolardan kapanan ons altın, haftanın ilk saatlerinde sınırlı bir değer kaybı yaşadı. Analistler, jeopolitik risklerin fiyatlamalara yansımasının zayıf kalmasında birkaç temel etkenin rol oynadığını belirtiyor. Özellikle İran’ın, petrol fiyatlarını daha da artıracak adımlardan şimdilik uzak duracağı yönündeki beklentiler, altına olan talebi zayıflatıyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da gram altın 4.307-4.353 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın 7.102 TL'den satılıyor. Piyasa analistleri, ons altında 3.355-3.310 dolar aralığını destek seviyesi, 3.420 doları ise direnç seviyesi olarak takip ediyor. FED’in geçen hafta faizi sabit tutmasının ardından, bu yıl için yalnızca iki faiz indirimi sinyali vermesi de altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan diğer önemli bir faktör.

PETROL ALTINI BASKILADI

Petrol fiyatlarında yaşanan son yükseliş, küresel ölçekte enflasyonist baskıları gündeme getirdi. Bu durum, merkez bankalarının faiz indiriminden kaçınabileceği beklentisini doğurdu. Altın gibi faizsiz varlıklar, yüksek faiz ortamlarında cazibesini kaybettiği için fiyatlarda gevşeme görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.290,79 TL

Çeyrek altın 7.095,00 TL

Yarım altın 14.191,00 TL

Tam altın 28.289,48 TL

Cumhuriyet altını 28.251,00 TL

Gremse altın 70.940,66 TL

ONS altın 3.358,08 dolar

Kaynak: Haber Merkezi