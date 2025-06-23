Ne Altın Ne de Arsa... Duyanlar İnanamadı: İşte Magazin Dünyasının Yeni Trend Yatırım Aracı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Oğuzhan Koç’a kadar birçok ünlü, altın ve döviz gibi değer kazanan lüks saatlere yatırım yapıyor. Oğuzhan Koç’un saatini 1.7 milyon liraya satmasıyla dikkat çeken bu trend, ikinci el saat fuarlarıyla da büyüyor.
Kaynak: Sabah
Lüks saatler. Altın, döviz ve gayrimenkul gibi klasik yatırım araçlarının yanı sıra, değer kazanan nadir saat modelleri de yatırımcıların radarına girdi.
Son dönemde magazin dünyasında lüks saatlere olan ilgi de katlanarak artıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay, Faruk Sabancı, Burak Yılmaz ve İbrahim Çelikkol gibi isimler, altın ve döviz gibi değer kazanan saatlere yatırım yapıyor. Ünlüler, sadece aksesuar olarak değil, finansal getiri kaynağı olarak da lüks saatleri tercih ediyor.
Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç ise bu yatırım trendinin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Koç, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu bir lüks saatini tam 1 milyon 700 bin liraya satarak elde ettiği kazancı başka bir yatırım aracına yönlendirdi. Böylece lüks saatlerin sadece estetik değil, ekonomik anlamda da kazançlı bir yatırım aracı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
İlginç olan bir diğer detay ise, lüks saatler için düzenlenen ikinci el fuarların artması. Ünlüler ve koleksiyoncular bu fuarlarda buluşup, nadide parçaları alıp satıyor. Saat koleksiyonculuğu, hızla yükselen trendler arasında yerini aldı.