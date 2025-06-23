Ne Altın Ne de Arsa... Duyanlar İnanamadı: İşte Magazin Dünyasının Yeni Trend Yatırım Aracı

Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç ise bu yatırım trendinin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Koç, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu bir lüks saatini tam 1 milyon 700 bin liraya satarak elde ettiği kazancı başka bir yatırım aracına yönlendirdi. Böylece lüks saatlerin sadece estetik değil, ekonomik anlamda da kazançlı bir yatırım aracı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.