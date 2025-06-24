AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Adana'da Korkutan Deprem

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Adana'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem yerin 6.96 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı 5.0 km derinlikte kaydedildi.

'SAHA TARAMASI BAŞLADI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını, ilgili kurumların saha taramasına başladığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Haber Merkezi