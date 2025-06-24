Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı! 40 Dereceyi Aşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde bugün yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Gökyüzü büyük ölçüde açık ve az bulutlu olacak. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmadığı kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Perşembe gününden itibaren özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık. İstanbul 31, Edirne 36, Kırklareli 33 ve Balıkesir 35 dereceyi görecek. Ege Bölgesi de güneşli bir gün geçirecek. İzmir ve Muğla 36, Uşak 34, Afyonkarahisar 31 derece olarak ölçülecek. Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar artışta. Adana’da 38, Antalya’da 37 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları dikkat çekiyor. Hatay ve Isparta’da da güneşli bir hava bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi genelinde sıcaklıklar 31-33 derece arasında değişiyor. Ankara 31, Konya 31, Eskişehir 33, Sivas ise 27 derece olacak. Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde hava açık ve parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz’de ise yer yer bulutlanma görülüyor. Trabzon 24, Samsun 26, Rize 27 derece olacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Erzurum 25, Kars 23, Van 24, Malatya ise 33 derece olarak tahmin edildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcak hava dikkat çekiyor. Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Mardin 34, Siirt ise 36 derece olacak. Bölge genelinde gökyüzü açık ve güneşli.

Vatandaşların yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi