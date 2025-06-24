Bingöl'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Bingöl'de Korkutan Deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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