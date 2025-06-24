Bingöl'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 23, 2025
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) https://t.co/o8ilfgbuEa
24.06.2025, 00:08:21 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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