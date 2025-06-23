MSB'den İran’ın ABD Üslerine Saldırısına İlişkin Açıklama

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İsrail-İran çatışmalarına ABD'nin doğrudan müdahil olmasının ardından, İran beklenen misillemesini gerçekleştirdi. İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı ise saldırıların ardından bölgede konuşlu Türk birliklerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi