Ömer Çelik'ten 'Hamaney' Uyarısı: 'Herkesin Korktuğu Senaryoları Başlatır'

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına başladığı andan itibaren Türkiye'nin güvenlik açısından her alanda tedbirlerini aldığını ifade etti. İsrail'in nükleer tesisleri hedef almasına değinen Çelik, “İsrail'in İran'a yaptığı haksız ve hukuksuz vahşi saldırı neticesinde şu an gelinen noktada doğrudan sivil insanların üzerine bomba yağdırılması söz konusu. Bunun yanı sıra nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılıyor. Nükleer tesislerin hedef alınması bütün bölgeyi daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

'İŞİN İLGİNCİ ŞUDUR...'

Bölgede yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Çelik, "İşin ilginci de şudur; İran nükleer anlaşmalara taraf bir ülke, İsrail ise nükleer silahı olmasına rağmen nükleer anlaşmalara taraf bir ülke değil. Ama buna rağmen İran'ın nükleer silah yapacağını iddia ederek bu saldırıyı başlatıyor. Tabii burada Cumhurbaşkanımız en başından beri bu meseleyle ilgili olarak AK Parti'nin prensibini net bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız 'Biz hiç kimsenin bölgede nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz' demiştir. Fakat bölgedeki ülkelerin nükleer çalışmalarını bile tehdit olarak görenler, İsrail'in nükleer silah sahibi olmasını gayet doğal karşılamamızı istiyorlardı. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her safhasında buna itiraz etmiştir" diye konuştu.

'İSRAİL'İN SALDIRISI MÜZAKERE MASASINA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'

İsrail’in Umman'da ABD-İran arasındaki müzakereler devam ederken saldırdığına dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in saldırısı bir bakıma müzakere masasına yapılmış bir saldırıdır. İran tarafının açıklamalarından anlıyoruz ki onlar da müzakere devam ettiği için herhangi bir saldırının olmayacağını değerlendirmişler. Ama doğrudan İsrail'in müzakere masasına saldırmak gibi de bir tutum içerisinde olduğu net bir şekilde görülmüştür.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğine dair iddiaların gündeme geldiğini belirten Çelik, "Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılıp kapatılmayacağı gündemimizde. Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının petrol fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar birçok olumsuz etkisi olacaktır ama burada daha büyük bir nükleer tehlike ortadayken bütün bölgeyi felakete sokacak şekilde İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Birincisi nükleer tehlike Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük bir tehlikeyken bu konuşuluyor. İkincisi İsrail'in saldırganlığına son derece cılız cümleler kuranlar, İran'ın cevabının çok vahim sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar. Halbuki bunu başlatan İsrail'dir. Bu iki noktanın dikkatle gözden kaçırılması, saldırgan tarafın korunmasından teşvik edilmesinden başka bir anlama gelmiyor" diye konuştu.

Biz İran’a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz ve burada İran’ın güvenliğini, milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin bu şekilde kuralsız ve kanunsuz bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde saldırıya uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik bunu yaparken İran iki ay içerisinde nükleer silah üretecek, üç ay içerisinde üretecek diyenlerin aslında bakıyorsunuz ki bunu son on yıldır, üç ay sonrasına tarih vererek, altı ay sonrasına tarih vererek sürekli söyledikleri görülüyor.

'DİNİ LİDERİN HEDEF ALINMASI VAHŞETTE YENİ BİR AŞAMADIR'

Şimdi tabi gelinen noktada ABD'nin saldırısından sonra bütün bölgede çok daha genişlemesine, derinlemesine çatışmaların ortaya çıkabileceği bir tablo ortaya çıktı. Şimdi konu sürekli olarak belli yayın organları tarafından İran'ın misillemesinin olup olmayacağı şeklinde sunuluyor. Fakat İran'ın misillemesiyle ilgili haberler takip edilirken İsrail saldırganlığının devam ettiğinin altını çizmek lazım. Önce nükleer tesisler, sonra sivil altyapı şimdi de rejim değişikliği deniliyor. Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsetmek gibi bir yaklaşımı olamaz. Hele de İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez, vahşette yeni bir aşamaya geçmek demektir. O zaman herkesin en çok korktuğu senaryolar gündeme gelir. Bu da herkes için son derece tehlikeli olur, kimse güvenliğinden emin olamaz.

'DÜNYA CEHENNEME DÖNER'

Sorun Netanyahu hükümetinin saldırganlığıdır. Netanyahu hükümetinin bir soykırım şebekesi ve bir saldırgan örgüt olarak davranmasıdır. Bugün İsrail için bir tehdit varsa, en büyük tehdit Netanyahu hükümetinin kendisidir. Eğer herhangi bir şekilde dünyada elinde güç olan, başka rejimleri değiştirmeye kalkarsa dünya bir cehenneme döner."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Çelik, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

"Türkiye kendi politikalarını tutarlı ve güçlü bir şekilde yürütmektedir. Bu süre içerisinde sizinle son buluştuğumuz zaman içerisinden bu tarafa gelişen bu olaylar çerçevesinde bize sık sık sorulan sorulardan bir tanesi terörsüz Türkiye hedefinde herhangi bir aksama, herhangi bir gevşeme ya da geri gitme gibi bir durum olup olmadığıdır. Esasında görülmüştür ki tabii ki Türkiye kendi gündemine hakimdir. Terörsüz Türkiye hedefi konusunda bizim olgunlaşmış bir stratejimiz söz konusudur. Ve bu çerçevede önümüzdeki aylar içerisinde bu silah bırakmanın somut olarak, kapsayıcı olarak ve tam olarak gerçekleşmesi ve bunun sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından doğrulama mekanizması tarafından takip edilmesi şeklindeki yaklaşımımız aynen devam etmektedir.

'ÇOK UZAK OLMAYAN BİR ZAMAN İÇERİSİNDE...'

Ve biliyorsunuz bir şey söylemiştik daha öncesinden terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda terörsüz bir bölge siyasetine terörsüz bir bölge politikasına da ilham verecektir demiştik. Çünkü bölgemizde görüldüğü gibi terör örgütleri bir takım vekalet savaşları için bir takım güç odakları tarafından kullanılmaktadır. Pek çok güç odak kendisi doğrudan çatışmaya girmeyerek bir vekalet savaşı çerçevesinde bölgemizi terör örgütleri üzerinden çatışmalarla dizayn etmeye çalışmaktadır. Ve bu çerçevede baktığımızda da terörsüz Türkiye hedefinin hem Türkiye için hem de bölgemiz için son derece yerinde doğru bir strateji olduğu görülmektedir. Bu çerçevede biz terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımızın aynı öngördüğümüz takvim, öngördüğümüz stratejiler ve uygulamalar çerçevesinde hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantılarımız düzenli bir şekilde devam ediyor ve bugün artık gelinen aşamada terör örgütünün silah bırakması ve bu silahların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde olduğu doğrulama mekanizması tarafından teyit edilmesi esas hedeftir. Bunun da çok uzak olmayan bir zaman içerisinde gerçekleşmesi lazım."

Kaynak: Haber Merkezi