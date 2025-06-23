Mardin'de Hafif Ticari Araç Takla Attı, Yaralılar Var

Mardin'in Midyat ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mardin'de Hafif Ticari Araç Takla Attı, Yaralılar Var
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Mardin'de Midyat-İdil kara yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mahsum B., Şükrü B. ve Mehmet Sadık A. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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