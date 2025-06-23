Düzce'de Feci Kaza! Motosikletle Bisiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Düzce'de motosiklet ile bisikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de Feci Kaza! Motosikletle Bisiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
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Düzce'de bulunan Mimar Sinan Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kurye idaresindeki 81 AEG 679 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.T. hakimiyetindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 sürücü de yere savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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