Artvin’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Artvin'in Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri ile Rize il merkezinde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 135 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Aramalarda 12 gram esrar, 159 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA