LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı

FABRİKA SATIŞIYLA BORÇLARI KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Konkordato başvurusunun ardından Aysunzade Tekstil, borçlarını dengelemek ve nakit akışını sağlamak adına taşınmaz varlıklarını değerlendirme yoluna gitti. Şirketin satışa çıkardığı fabrikanın 115 milyon TL gibi önemli bir bedelle alıcı beklediği belirtiliyor. Bu adımın, konkordato sürecinin olumlu şekilde sonuçlanabilmesi açısından kritik bir hamle olduğu vurgulanıyor.

SEKTÖRDE GENEL BİR DARALMA VAR

Sektör temsilcileri, Aysunzade Tekstil’in yaşadığı sürecin yalnızca şirket özelinde değil, genel olarak tekstil sektöründe yaşanan bir daralmanın yansıması olduğuna dikkat çekiyor. Artan üretim maliyetleri, döviz kuru baskısı ve siparişlerdeki azalma, birçok firmayı benzer risklerle karşı karşıya bırakıyor.