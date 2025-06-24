LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı
Türkiye’nin hazır giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren üretici firmalarından Aysunzade Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi tanınmış markalara üretim yapan şirketin, yaşadığı finansal krizi aşmak amacıyla fabrikasını 115.000.000 TL bedelle satışa çıkardığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hızlı moda alanında önemli bir üretici olarak bilinen Aysunzade Tekstil’in yaşadığı darboğaz, tekstil sektöründe yankı uyandırdı. Özellikle büyük markalarla yürütülen tedarik ilişkilerinin sekteye uğrayabileceği yönündeki endişeler dikkat çekiyor. Şirketin yıllardır güçlü şekilde sürdürdüğü üretim hattı, son dönemde artan maliyetler, azalan siparişler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle sarsıldı.
FABRİKA SATIŞIYLA BORÇLARI KAPATMAYI HEDEFLİYOR
Konkordato başvurusunun ardından Aysunzade Tekstil, borçlarını dengelemek ve nakit akışını sağlamak adına taşınmaz varlıklarını değerlendirme yoluna gitti. Şirketin satışa çıkardığı fabrikanın 115 milyon TL gibi önemli bir bedelle alıcı beklediği belirtiliyor. Bu adımın, konkordato sürecinin olumlu şekilde sonuçlanabilmesi açısından kritik bir hamle olduğu vurgulanıyor.
SEKTÖRDE GENEL BİR DARALMA VAR
Sektör temsilcileri, Aysunzade Tekstil’in yaşadığı sürecin yalnızca şirket özelinde değil, genel olarak tekstil sektöründe yaşanan bir daralmanın yansıması olduğuna dikkat çekiyor. Artan üretim maliyetleri, döviz kuru baskısı ve siparişlerdeki azalma, birçok firmayı benzer risklerle karşı karşıya bırakıyor.
MARKALAR İÇİN TEDARİK RİSKİ UYARISI
Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi büyük markalarla çalışması nedeniyle Aysunzade Tekstil’in yaşadığı bu sürecin, özellikle tedarik zinciri açısından dikkatle izlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Şirketin yaşadığı finansal problemin, bu markaların tedarik planlamalarında revizyona gitmesine yol açabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.