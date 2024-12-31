Sosyal Medya Rojin Kabaiş İçin Haykırıyor... Ölümü Aydınlatılsın!

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri bu yıl da Türkiye gündeminden düşmezken, Van’da 27 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü de hala aydınlatılmadı.

'ROJİN'E SES OL'

Rojin'in ailesinin talebi ve desteğiyle sosyal medyada kampanya başlatılırken, "#RojineSesOl" etiketiyle 29 ve 30 Aralık'ta X platformunda binlerce gönderi paylaşıldı.

Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, dün yaptığı paylaşımda etikete 100 binden gönderiyle destek verildiğini ve bugün de paylaşımların devam ettiğini söyledi.

Arkadaşlar 2 gündür ilk sıralardan düşmedik ve hala sizin desteğinizle #RojineSesOl tagı hala gündemde

Gür bir ses ile haykırıyoruz #RojineSesOl pic.twitter.com/ReqfWR0V8N — Ömer KABAİŞ (@omerkabais) December 31, 2024

Kaynak: Haber Merkezi