Sosyal Medya Rojin Kabaiş İçin Haykırıyor... Ölümü Aydınlatılsın!

Van'da ortadan kaybolup 18 gün sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. X platformunda "#RojineSesOl" etiketiyle on binlerce destek paylaşımı yapıldı.

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Sosyal Medya Rojin Kabaiş İçin Haykırıyor... Ölümü Aydınlatılsın!

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri bu yıl da Türkiye gündeminden düşmezken, Van’da 27 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü de hala aydınlatılmadı.

'ROJİN'E SES OL'

Rojin'in ailesinin talebi ve desteğiyle sosyal medyada kampanya başlatılırken, "#RojineSesOl" etiketiyle 29 ve 30 Aralık'ta X platformunda binlerce gönderi paylaşıldı.

Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, dün yaptığı paylaşımda etikete 100 binden gönderiyle destek verildiğini ve bugün de paylaşımların devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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