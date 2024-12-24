Rojin Kabaiş’in Babası En Güçlü Delili Açıkladı! ‘Halen Ortada Yok’

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan yemek sonrası ayrılmış, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Otopsi sonucunda ölüm nedeni ‘suda boğulma’ olarak belirtilen Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş kızının intihar ettiği iddialarını reddetmişti.

Baba Kabaiş, yetkililerle görüşmek üzere Van’a gitti. Kızı Rojin ile birlikte gittikleri, videolar çektikleri yerleri gezen baba Kabaiş, kızının okuduğu üniversitenin sınıfına giderek Rojin’in sırasına çiçek bıraktı.

“İÇİM PARÇALANIYOR, İÇİM YANIYOR”

“Rojin'in dosyası için Van'a geldim. Oğlumla birlikte üniversiteye, emniyete gittik” diyen Nizamettin Kabaiş, şunları söyledi:

Hep aklıma geliyor. İçim yanıyor. Rojin ile ilgili bir şey görürsem dayanamıyorum ve hemen Van'a doğru yola çıkıyorum. Kızımın kaldığı yurdun önünde gezdim. Yeri bile öptüm, ‘Kızım buraya basmış’ dedim. İçim parçalanıyor. Gençti, yaşamak, okumak istiyordu. Öğretmen olacaktı ama okulu erken bitti. Mümkün değil o kendine zarar vermedi.

“SUYA GİRSEYDİ TERLİKLER AYAĞINDAN ÇIKACAKTI”

Kızının bulunduğunda ayağındaki terliklerin olmadığına dikkat çeken acılı baba Kabaiş “Yetkilileri ziyaret ettim. Hepsi bizi sağ olsunlar hoş karşıladı. Dediler ki ‘Rojin senin evladın, bizim de evladımızdır’. Bana soruşturmanın devam ettiğini söylediler. Terlikler en büyük delildir. Halen ortada yok. Eğer orada suya girseydi mutlaka o terlikler onun ayağından çıkacaktı. Rojin ile gittiğim her yere gidiyorum. Diyorlar ya ateş düştüğü yeri yakar. Ben çok acı çekiyorum” dedi.

Kaynak: DHA