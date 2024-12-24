10 Kişiye Mezar Olan Beluk Apartmanı Davasında Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşanan Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın A bloku yıkılırken, enkaz altında kalan 10 kişi ise hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Beluk Apartmanı'nın yıkılması sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre bina ile ilgili zeminden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği fakat Beluk Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı ve yapılan kusurlu imalattan ilgili belediye görevlilerinin (yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenleyen) sorumluluğu olduğu" iddiasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istedi.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEMİŞTİ

Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi eski imar müdürü Alim Erdoğan, Seyhan Belediyesi eski imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem Seyhan Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız hakkında soruşturma izni vermiş ancak 6 kamu görevlisine soruşturma izni vermemişti.

Süreç içerisinde Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu ve Füsun Gamsız, kaymakamlığın kararına itiraz etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Beluk Apartmanı'nda eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey de 6 kamu görevlisine soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

'SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKİYOR'

İtirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Seyhan Belediyesi'nde çalışan büro personeli Abdullah Sancar, iskan komisyonu raporu üyesi Can Mustafa Eren, mimar Fatoş Sakarya, elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Oy birliğiyle verilen kararda, "Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre Abdullah Sancar, Fatoş Sakarya, Halil Yılmaz ve Can Mustafa Eren hakkında isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Öte yandan Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu ve Füsun Gamsız'ın yaptığı itirazları da reddetti. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, soruşturma izni istenen iki kamu görevlisinin de öldüğü için soruşturma izni verilmediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA