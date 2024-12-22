Marmara Depremi Sonrası Baturhan Öğüt'ten Korkutan Uyarı: 7 Büyüklüğünü Aşabilir
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 16.40 kilometre mesafedeki deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen depremden sonra Kahramanmaraş depremini önceden bilen Baturhan Öğüt önemli bir uyarıda bulundu. Öğüt, "Silivri Kumburgaz segmentinin batı ucunda gerçekleşti, bu fay 7.0'ı aşan deprem üretebilir" dedi.
Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt şu uyarıda bulundu:
"Marmara denizi içerisinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremcik sismik boşluk olan Silivri Kumburgaz segmentinin batı ucunda gerçekleşti, bu fay 7,0'ı aşan deprem üretebilir."