Yüzüklerin Efendisi Türkiye Turnesinde

Sinemaseverlerin en sevdiği yapımlar arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi filmlerinin müziklerinin rüzgarı Türkiye’nin birçok ilinde esecek. Oscar ödüllü besteci Howard Shore'nun Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminin müzikleri, Ukraynalı senfoni orkestrasının Türkiye turnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

U-Concert organizasyonuyla, Ukraynalı "Lords of the Sound" Senfoni Orkestrası'nın turnesi kapsamında, Yüzüklerin Efendisi filmi karakterlerinin melodileri, elflerin lirik şarkıları ve Howard Shore'un film üçlemesi için ürettiği müzikler dinleyiciyle buluşacak.

Avrupa'nın önde gelen salonlarında sahne alan, Ukraynalı Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, 2014'te film müziği başta olmak üzere çağdaş bestecilerin eserlerini seslendirmek amacıyla kuruldu.

ÜYELERİ GENÇ MÜZİSYENLERDEN OLUŞUYOR

Üyeleri, seçici bir yarışmayla gruba katılmış yetenekli genç müzisyenlerden oluşan orkestra, sahnede görsel efektler ve teatral unsurlarla süsledikleri performanslarıyla dikkati çekiyor.

Dünyada çok izlenenler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi film serisinin müzikleri haricinde repertuvarında 300'ün üzerinde eser olan orkestra, film müzikleri, klasik eserler, rock hitleri ve caz gibi farklı türlerden şarkılar seslendiriyor.

Dün İzmir'de başlayan turne programı kapsamında Lords of The Sound Senfoni Orkestrası, bugün Denizli'de, yarın Antalya'da, 24 Aralık'ta Konya'da, 25 Aralık'ta Mersin'de, 26 Aralık'ta Adana'da, 27 Aralık'ta Kayseri'de, 28 Aralık'ta Ankara'da, 29 Aralık'ta Eskişehir'de, 30 Aralık'ta İstanbul'da, 31 Aralık'ta ise Bursa'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

