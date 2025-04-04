CHP'de Gözler Kurultaya Çevrildi: Ekrem İmamoğlu Cephesi Ne Yapacak?

Gözler CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştireceği kurultaya çevrildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yarışına girmeyeceğini duyurdu. Peki, bu süreçte İBB'ye açılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve cephesi ne yapacak? İşte detaylar...

CHP'de Gözler Kurultaya Çevrildi: Ekrem İmamoğlu Cephesi Ne Yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan'da partiye kayyım atanması ihtimaline karşın kurultaya gidiyor. 38’inci Olağan Kurultay’daki "şaibe" iddiaları ve açılan soruşturma sonrası bu karar alındı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay “İrade Milletindir” temasıyla düzenlenecek. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek kurultay, basına açık olacak.

Kritik güne günler kala eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Çok sayıda kulis haberinde aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmadığını açıkladı.

Bu sefer gözler CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi.

CHP'de Gözler Kurultaya Çevrildi: Ekrem İmamoğlu Cephesi Ne Yapacak? - Resim : 1

Nefes'ten Aytunç Erkin'in köşesinde kaleme aldığı yazısına göre İmamoğlu, kurultay kararının acele alındığını düşünüyor.

İmamoğlu kararın acele alındığını düşünse de iddiaya göre "Gün birlik beraberlik günü. Ayrışmadan yola devam edeceğiz" diyor.

Aytunç Erkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Bu kurultay kararı çok acele alındı. Ekrem Bey en başından bu yana böyle düşünüyor. Özgür Bey’e de ‘Çok acele bir karar, o kadar acele edilmesine gerek görmüyorum. Ama tabii bir kayyum riski varsa alınması gereken bir karardır. Eğrisini doğrusuna getiririz’ diyor."

"Ekrem Başkan da ‘Gün birlik beraberlik günü. Ayrışmadan yola devam edeceğiz” düşüncesinde."

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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