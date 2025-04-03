CHP’nin Olağanüstü Kurultayında Çarpıcı Kılıçdaroğlu Detayı

CHP, 6 Nisan Pazar günü “İrade Milletindir” temalı 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenleyecek. Bu kurultayda, partinin genel başkanı ve yönetimi belirlenecek. Kurultayda tek adayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel olması beklenirken, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davet edilmesi durumunda kurultaya katılması bekleniyor.

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CHP’nin Olağanüstü Kurultayında Çarpıcı Kılıçdaroğlu Detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta Saraçhane’de yaptığı basın toplantısında, parti yönetimine kayyım atanmasını önlemek amacıyla olağanüstü kurultay kararı alındığını duyurdu. 38’inci Olağan Kurultay’daki ‘şaibe’ iddiaları ve açılan soruşturma sonrası bu kararın alındığı belirtilirken, Özel, yeniden genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek kurultayda şu ana kadar Özel dışında başka bir aday bulunmuyor.

'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' VURGUSU

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay “İrade Milletindir” temasıyla düzenlenecek. Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek kurultay, basına açık olacak. Genel Başkan Özel’in burada bir konuşma yaparak, (CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor.) Kurultay delegelerine hitaben yapacağı konuşmada, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusunu yapacağı ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU DAVET GELİRSE KATILACAK

Kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de yeniden belirlenecek. Edinilen bilgilere göre, MYK ve PM’de büyük çaplı değişikliklerin olmayacağı öngörülüyor.

Kurultaya davet edilen isimler arasında partinin Onur Kurulu üyeleri de yer alıyor. Eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen’in katılması beklenirken, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmesi halinde katılacağını belirtti.

ADAYLIK İÇİN GEREKLİ İMZA SAYISI 69

CHP tüzüğüne göre, kurultayda genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Son kurultayda oy kullanan delege sayısının bin 368 olduğu dikkate alındığında, genel başkanlık adaylığı için 69 imza toplanması şart.

Adaylık için ismi geçen ve destekçileri tarafından imza toplandığı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu.

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Kaynak: ANKA

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