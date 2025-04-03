Trabzon'da CHP'nin İmamoğlu Standına Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Trabzon'da CHP Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına yönelik düzenlenen imza kampanyası için kurulan standa kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda CHP'li bir genç bıçaklanarak yaralandı. Saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe’de düzenlenen mitingde, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu kapsam Özgür Özel imza kampanyasının startını bayramın ilk günü Trabzon’a giderek başlatırken, imza kampanyasında hedef olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı oydan daha fazlası belirlenmişti.

İMAMOĞLU KAMPANYASINA BIÇAKLI SALDIRI

Bu kapsamda bugün Trabzon’da imza kampanyası kapsamında çalışma yürüten CHP üyelerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, saldırı esnasında bıçak da çekerken CHP Gençlik Kolları üyesi bir gencin bacağından bıçaklandığı öğrenildi.

Bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Trabzon'da CHP'nin İmamoğlu Standına Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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