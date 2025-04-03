Bakan Kurum'dan Boykot Tepkisi: 'Birileri Ekonomimizi Baltalamaya Çalışsa da Biz Esnafımızın Yanındayız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına tepki gösterdi. Kurum, Malatya'dan paylaştığı videoda, "Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var." ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nın inşasına dair yaptığı paylaşımda, deprem sonrası yaraların sarıldığını ve yeni ticaret alanlarının açıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsa da biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz, çarşılarımızı ihya ediyoruz, yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var. Burası Malatya."

'BAKANIMIZIN VARLIĞI BİZE GÜÇ VERİYOR'

Paylaşımda yer alan videoda, Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır esnaflık yapan Abdülkadir Tekgül’ün deprem sonrası yaşadığı süreç anlatıldı. Şu anda geçici konteynerde çalıştığını belirten Tekgül, çarşı inşaatının hızla ilerlediğini söyleyerek, "Sayın Bakanım Murat Kurum'un varlığı bize güç veriyor. Bakırcı Pazarı tamamlandığında, dükkanımda oturup Sayın Bakanımla geçmiş günleri yad etmek istiyorum." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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