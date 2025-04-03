Boykot Geri Adım Attırdı, DBL Entertainment'in Sahibi Abdulkadir Özcan’dan ‘Pişmanım’ Çıkışı

CHP'nin başlattığı ve büyük bir kesimden destek toplayan boykot çağrısı, konser organizasyonlarını da etkilemeye başladı. Bu etkinin en çok hissedildiği alan ise Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DBL Entertainment'ın düzenlediği konserler oldu. Şirketin organize ettiği Ane Brun konseri ve Trevor Noah gösterisi iptal edilirken, Muse konseri ise ertelendi. Şirket sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.

Abdülkadir Özkan, Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'ya verdiği röportajda, kendisine haksızlık yapıldığını ve üç gündür linç edildiğini belirtti.

'BİN PİŞMANIM'

Pişman olduğunu ifade eden Özdemir, sık sık muhalif görüşlerinden dolayı iktidar medyasından linç edildiğini savundu. Özkan, "Barışlar gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim" diyerek şunları ekledi: "Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”

ABDÜLKADİR ÖZKAN'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Özkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısını destekleyen gençlere "Bu açıkça sermaye düşmanlığı ve vatan hainliğidir" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV