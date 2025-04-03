Dolandırıcılardan Polisi Bile İnandıran Büyük Tuzak, MİT Yöntemleri Aşama Aşama İfşa Oldu

İddiaya göre 2022 yılında Adana'da güvenlik görevlisi M.A.A, Amerika'ya kaçak yollarla gitmek isteyenlere ‘Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışıyorum' yalanını söyledi. 16 kişinin güvenini kazanan güvenlik görevlisi, arkadaşı M.A.'nın iş yerinde 16 kişiden 128 bin 400 dolar para topladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı S.A.’yı da MİT görevlisi olduğuna inandıran M.A.A. 'Seni MİT'e aldıracağım' diyerek kandırıp ekibe dahil etti.

16 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Şüpheliler, Şakirpaşa Havalimanı'nda 16 kişiden, 'Aşı olmanız lazım' diyerek devletin ücretsiz yaptığı sarıhumma aşısı için de 100'er dolar topladı. 16 kişi önce Adana'dan İstanbul'a gitti.

Amerika'ya gidemeyeceklerini anlayan mağdurlar, aracılığıyla 5 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. M.K. ile M.A. A.'yı polis merkezine götüren komiser yardımcısı S.A. şüphelenmemeye devam ederek çay ikram etti.

POLİS DE MESLEĞİNE İADE EDİLDİ

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında M.A.A., arkadaşları M.K. ve M.K. ve S.A. tutuklandı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.A.'nın ise mahkeme kararıyla yeniden mesleğine iade edildiği ortaya çıktı.

M.A. A. kendini MİT görevlisi olarak tanıtmadığını, kimseyi de dolandırmadığını, iki arkadaşının bütün işi yaptığını söyleyerek savundu.

'VİZE ALINMADAN GİDİLMEZ'

Avukat Nazan Akça Subaşı, komiser yardımcısının M.A A. ile birlikte M.K.'yı formaliteden gözaltına aldığını belirterek ‘Bu dediğimiz şahsın sahte MİT kimliği var, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıyor, kamu görevlisi olduğunu düşündürerek insanları bu şekilde kandırıyor. Vatandaşlar lütfen duyarlı olsunlar. Yurtdışına gitmek için vize alınmadan gidilmez, kaçak yollarla zaten kimse gönderilemez, bununla ilgili havalimanlarında, uçaklarda kontroller var. Kimse bu şekilde para kaptırmasın.

Kaynak: İHA