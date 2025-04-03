Bakan Göktaş’tan Almanya’da Ünlü Türk Altızlara Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ve 17 yıl önce "Berlinli Altızlar" (Berliner Sechslinge) olarak dünya çapında tanınan Türk altız kardeşlerle bir araya geldi.

Küresel Engellilik Zirvesi’ne katılmak için Berlin’de bulunan Bakan Göktaş, Roksana ve Hikmet Temiz çifti ile çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem’in yanı sıra kardeşleri Meryem ve Malik Musa’yı da ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Göktaş, aileyle sohbet edip çocuklarla tek tek ilgilendi. Türkiye’de 2025’in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan, bu çerçevede ailelerle sık sık bir araya geldiklerini vurguladı. Temiz ailesi ise Bakan Göktaş’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, altızları büyütme sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

4'Ü KIZ, 2'Sİ ERKEK

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2008 yılında dünyaya gelen ve Türk baba Hikmet ve Polonyalı anne Roksana’nın altızları dünya tarafından haber yapılmıştı. 4'ü kız, 2’si ise erkek olan altızlar, başta Almanya olmak üzere tüm dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi