13 Yaşındaki Çocuğa Mide Bulandıran Taciz, Korkunç Gerçek Karakolda Ortaya Çıktı

24 Mart 2025 günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi mide bulandıran bir taciz yaşandı. Okuldan çıktıktan sonra otobüs durağı yanında bekleyen 13 yaşındaki Z.G., 61 yaşındaki Y.K. tarafından taciz edildi.

CİNSEL TACİZDEN KAYDI ÇIKTI

Sokaktaki bir vatandaş tarafından kurtarılan çocuk, emniyete giderek şikayetçi oldu. Dehşete düşüren olayın akşamında Kayabaşı Mahallesi'nde yakalanan Y.K.'nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mide bulandıran olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA