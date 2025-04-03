13 Yaşındaki Çocuğa Mide Bulandıran Taciz, Korkunç Gerçek Karakolda Ortaya Çıktı

İstanbul Başakşehir’de 61 yaşındaki Y.K. isimli şüphelinin 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği mide bulandıran anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çocuğa dehşeti yaşatan Y.K.’nın cinsel tacizden 2 suç kaydığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

24 Mart 2025 günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi mide bulandıran bir taciz yaşandı. Okuldan çıktıktan sonra otobüs durağı yanında bekleyen 13 yaşındaki Z.G., 61 yaşındaki Y.K. tarafından taciz edildi.

13 Yaşındaki Çocuğa Mide Bulandıran Taciz, Korkunç Gerçek Karakolda Ortaya Çıktı - Resim : 1

CİNSEL TACİZDEN KAYDI ÇIKTI

Sokaktaki bir vatandaş tarafından kurtarılan çocuk, emniyete giderek şikayetçi oldu. Dehşete düşüren olayın akşamında Kayabaşı Mahallesi'nde yakalanan Y.K.'nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mide bulandıran olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

13 Yaşındaki Çocuğa Mide Bulandıran Taciz, Korkunç Gerçek Karakolda Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Başakşehir Taciz
Son Güncelleme:
Son Seçimi Bilen Araştırma Şirketinden Yeni Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan İle İmamoğlu Yarışında Çarpıcı Sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan İle İmamoğlu Yarışında Çarpıcı Sonuç
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek
Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu! Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!