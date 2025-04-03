Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

Bursa’da faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ise ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak’ta yer alan bir geri dönüşüm tesisinde sprey tüplerin toplandığı depoda saat 09.30 sularında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikanın ilgili bölümünde yangın çıktı.

İKİ İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Patlama ve yangını fark eden vatandaşların ihbarı sonrası tesise polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Meydana gelen patlamayla ilgili olarak ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama - Resim : 1

Kaynak: DHA

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