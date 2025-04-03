Son Seçimi Bilen Araştırma Şirketinden Yeni Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Yarışında Çarpıcı Sonuç

Özdemir Araştırma tarafından 10-17 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 2.026 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara olası bir Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kime oy verileceği soruldu.

İMAMOĞLU AÇIK ARA ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46,3 oy oranına ulaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 34,4 seviyesinde kaldı.

Ankete katılanların yüzde 13,9’u sandığa gitmeyeceğini belirtirken, yüzde 5,4’lük bir kesim ise tercihini açıklamak istemedi. İki grubun toplamı ise yüzde 19,3’ü buldu.

CUMHURBAŞKANI YÜZDE 52.1 İLE KAZANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin ikinci turda yüzde 52,1 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi