Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Son Ankette Fark Açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmasının ardından dikkat çeken bir ankete imza atıldı. Anket sonuçlarında İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Son Ankette Fark Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürerken, Ser-Ar dikkat çeken bir ankete imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Son Ankette Fark Açıldı - Resim : 1

Ser-Ar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir seçim yapmaları istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Son Ankette Fark Açıldı - Resim : 2

24-27 Mart 2025 tarihleri arasında iki bin kişinin katılımıyla yapılan ankette, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 47,2 oldu.

Erdoğan diyenlerin oranı ise 40,3 oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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