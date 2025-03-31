Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Son Ankette Fark Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürerken, Ser-Ar dikkat çeken bir ankete imza attı.

Ser-Ar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir seçim yapmaları istendi.

24-27 Mart 2025 tarihleri arasında iki bin kişinin katılımıyla yapılan ankette, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 47,2 oldu.

Erdoğan diyenlerin oranı ise 40,3 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi