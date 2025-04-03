Ege'de Bot Faciası! 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ege Denizi'nin Midilli Adası açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen korkunç bir olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

Afganistan ve Suriye kökenli 31 kişiyi taşıyan botun feci kazasında, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in aktardığı bilgilere göre, kaza sonrası başlatılan helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarında, denizde 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazadan sağ kurtulan 23 kişinin verdiği bilgiye göre, botta toplam 31 kişi bulunuyordu. Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan diğer göçmenlerin izini sürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA