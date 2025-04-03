Bolu'da Hastanede Önce Patlama Sonra Yangın

Bolu'da, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin bodrum katında güç kaynağının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesini duyan görevliler, hastaneyi tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

Yaralananın bulunmadığı olayda hasar oluştu.

Kaynak: AA