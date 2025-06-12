Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal tabloları tamamlandı. Açıklanan bilançolar, şirketlerin net borç durumunu da ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
En yüksek net borca sahip 20 şirketin toplam borcu 2 trilyon 217 milyar 486 milyon TL’yi buldu. Listede ilk sırada yer alan şirketin tek başına borcu ise yaklaşık 578 milyar TL seviyesinde.
KOÇ HOLDİNG ZİRVEDE YER ALDI
2025 yılının ilk çeyrek verilerine göre, Koç Holding A.Ş. yaklaşık 578 milyar 801 milyon TL’lik net borçla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 328 milyar 773 milyon TL’lik borçla Türk Hava Yolları A.O. takip etti. Üçüncü sırada ise 125 milyar 563 milyon TL borçla Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. yer aldı.
İŞTE NET BORCU EN YÜKSEK 20 ŞİRKETİN SIRALAMASI
20-Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. – 31 milyar 478 milyon TL
19-Coca-Cola İçecek A.Ş. – 34 milyar 534 milyon TL
18-Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – 36 milyar 834 milyon TL
17-Global Yatırım Holding A.Ş. – 43 milyar 929 milyon TL
16-Petkim Petrokimya Holding A.Ş. – 46 milyar 983 milyon TL
15-Enerjisa Enerji A.Ş. – 49 milyar 274 milyon TL
14-Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. – 49 milyar 640 milyon TL
13-Türk Telekomünikasyon A.Ş. – 56 milyar 97 milyon TL
12-Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – 56 milyar 163 milyon TL
11-Tav Havalimanları Holding A.Ş. – 57 milyar 820 milyon TL
10-Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 65 milyar 358 milyon TL
9-Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. – 66 milyar 128 milyon TL
8-AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. – 84 milyar 407 milyon TL
7-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – 89 milyar 277 milyon TL
6-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. – 100 milyar 210 milyon TL
5-Sasa Polyester Sanayi A.Ş. – 103 milyar 420 milyon TL
4-Arçelik A.Ş. – 114 milyar 697 milyon TL
3-Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. – 125 milyar 563 milyon TL
2-Türk Hava Yolları A.O. – 328 milyar 773 milyon TL
1-Koç Holding A.Ş. – 578 milyar 801 milyon TL
TOPLAM BORÇ YÜKÜ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Listede yer alan 20 şirketin toplam borcu, 2 trilyon 217 milyar TL seviyesini aşarak Türkiye’deki büyük şirketlerin finansal yükünü gözler önüne serdi. Bilanço döneminde ortaya çıkan tablo, şirketlerin borç yönetimi konusunda attığı adımların önemini bir kez daha vurguladı.