Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız

KOÇ HOLDİNG ZİRVEDE YER ALDI

2025 yılının ilk çeyrek verilerine göre, Koç Holding A.Ş. yaklaşık 578 milyar 801 milyon TL’lik net borçla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 328 milyar 773 milyon TL’lik borçla Türk Hava Yolları A.O. takip etti. Üçüncü sırada ise 125 milyar 563 milyon TL borçla Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. yer aldı.