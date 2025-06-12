SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak

İŞTEN ÇIKARMA DURUMUNDA TAZMİNAT HAKKI DOĞAR

Bayramda işe gelmeyi reddeden bir işçi, yalnızca bu nedenle işten çıkarılırsa hem kıdem hem ihbar tazminatını talep edebilir. Ayrıca işe iade davası açma hakkı da doğar. Karakaş, işçilerin haklarını korumak için yazılı onay süreçlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

FAZLA MESAİYE YÜZDE 50 ZAMLI ÜCRET ZORUNLU

Bayramda fazla mesai yapan işçiler çifte yevmiye hakkına ek olarak, her fazla mesai saati için yüzde 50 zamlı ücret alacak. Haftalık 45 saatin aşılması durumunda bu ek ödeme zorunlu hale geliyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Karakaş, işçilerin hak ettikleri bayram mesai ücretlerinin en geç maaş günü itibarıyla ödenmesi gerektiğini söyledi. Gecikme durumunda işçilerin faiz talep etme hakkı da bulunuyor.