SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
SGK Uzmanı İsa Karakaş, işçilerin tüm haklarını ve ödeme koşullarını tek tek açıkladı. Kurban Bayramı’nda çalışmayan işçiler tam maaş alacak, çalışanlara ise çifte yevmiye ve fazla mesai için yüzde 50 zamlı ödeme yapılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kurban Bayramı tatilinde çalışan işçilerin hangi haklara sahip olduğunu tek tek açıkladı. Karakaş, bayramda görev yapan işçilerin çifte yevmiye alacağını, çalışmayanların ise maaşlarının eksiksiz yatırılacağını söyledi. Ayrıca çalışmaya zorlanan işçiler için tazminat hakkı doğduğuna dikkat çekti.
BAYRAM TATİLİ RESMİ TATİL SAYILIYOR
17 Mart 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürüyor. Bu süre resmi tatil statüsünde olduğu için, işçiler çalışmasalar da maaşlarını tam olarak alacaklar.
BAYRAMDA ÇALIŞANLARA ÇİFTE ÜCRET
Bayram günlerinde çalışmayı kabul eden işçilere, her gün için bir günlük ek ücret ödenecek. Örnek olarak aylık 120.000 TL maaş alan bir çalışanın günlük ücreti 4.000 TL olurken, bayramda çalışması halinde günlük kazancı 8.000 TL’ye yükselecek. Bayramın tüm günlerinde görev yapan bir işçi, toplamda 18.000 TL ek ödeme alabilecek.
İZİNLE TELAFİ MÜMKÜN DEĞİL
Karakaş, işverenin, bayramda çalışan personele ücret ödemek yerine izin kullandıramayacağını vurguladı. Bu tür uygulamaların yasal dayanağı bulunmadığı gibi, işçi lehine hak ihlaline yol açabiliyor.
Bayramda çalışmak için işçi ile işverenin karşılıklı anlaşması gerekiyor. İşçinin onayı olmadan çalıştırılması yasal değil. Onay vermeyen işçi çalışmaya zorlanamaz, aksi halde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanırken, ihbar tazminatı talep edemez.
İŞTEN ÇIKARMA DURUMUNDA TAZMİNAT HAKKI DOĞAR
Bayramda işe gelmeyi reddeden bir işçi, yalnızca bu nedenle işten çıkarılırsa hem kıdem hem ihbar tazminatını talep edebilir. Ayrıca işe iade davası açma hakkı da doğar. Karakaş, işçilerin haklarını korumak için yazılı onay süreçlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
FAZLA MESAİYE YÜZDE 50 ZAMLI ÜCRET ZORUNLU
Bayramda fazla mesai yapan işçiler çifte yevmiye hakkına ek olarak, her fazla mesai saati için yüzde 50 zamlı ücret alacak. Haftalık 45 saatin aşılması durumunda bu ek ödeme zorunlu hale geliyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Karakaş, işçilerin hak ettikleri bayram mesai ücretlerinin en geç maaş günü itibarıyla ödenmesi gerektiğini söyledi. Gecikme durumunda işçilerin faiz talep etme hakkı da bulunuyor.