Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?

Eğer dünya genelinde kadınlar bir anda çocuk sahibi olmaktan vazgeçerse, insanlık tahmin edilenden çok daha kısa sürede yok olabilir. Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Michael Little’a göre bu süreç bir asırdan uzun sürmez; hatta çöküş belirtileri 70-80 yıl içinde görülebilir.

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Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
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Sorunun temeli doğrudan kişilerin yaşam süresiyle değil, toplumu ayakta tutan genç ve üretken nüfusun kaybıyla ilgilidir. Doğumların durmasıyla birlikte yaşlı nüfus artar, genç iş gücü azalır ve temel sistemler çöküşe girer.

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YAŞLI ÜLKELER ÖNCE ETKİLENECEK

Bu yok oluş ani bir felaketle değil, yavaş ve geri dönüşü zor bir süreçle gerçekleşir. Yeni nesil doğmadıkça toplum yaşlanır ve ekonomik yapı çökmeye başlar. İlk olarak Japonya ve Güney Kore gibi yaşlı nüfuslu ülkeler etkilenir; genç nüfusu fazla olan ülkeler ise bir süre daha dayanabilir.

Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? - Resim : 2

DOĞUMDA KADEMELİ DÜŞÜŞ RİSKLİ

Her ne kadar tüm insanlığın doğurganlığını yitirmesi bilim kurgu gibi görünse de, asıl tehdit doğum oranlarındaki kademeli düşüştür. Bugün birçok gelişmiş ülkede doğum oranı yenilenme seviyesinin altına inmiş durumda. Örneğin İngiltere’de bu oran 1,44’e düşerken, Çin'de 1,18’e kadar geriledi.

Uzmanlara göre bu gidişat durdurulmazsa, Homo sapiens’in sonu da diğer türler gibi kaçınılmaz olabilir. Neandertallerin yok oluşu bize, türlerin sonsuza dek var olamayacağını hatırlatıyor.

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