Altında Kasırga Dönemi Başladı! Ülkeler Bile Birbirine Düştü

TRUMP'IN FED BASKISI KAYGI YARATTI

Donald Trump’ın dönemin Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik yoğun eleştirileri ve Fed’in bağımsızlığına dair ortaya çıkan şüpheler, uluslararası yatırımcıları tedirgin etti. Almanya’daki bazı analistler, Trump’ın olası etkisiyle ABD’deki altın rezervlerine müdahale riski doğabileceğini öne sürüyor.

Buna rağmen Bundesbank yetkilileri, ABD Merkez Bankası'nın New York şubesinin hâlâ güvenilir bir ortak olduğunu vurguluyor. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Altın rezervlerinin dağılımında temel kıstaslarımız güvenlik ve likidite. Altın gerektiğinde nakde çevrilebilir ya da başka para birimlerine dönüştürülebilir.”