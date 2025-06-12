63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde
1962 yılında kurulan ve ünlü Çam Otel’in sahibi Oğultürk İnşaat hakkında iflas kararı verildi. Şirketin iflas içi konkordato talebi kabul edilirken, borçların yüzde 24 faizle 24 ayda ödenmesine hükmedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
1962 yılında temelleri atılan ve Ankara Kızılcahamam’daki ikonik Çam Otel’in de sahibi olan Oğultürk İnşaat için iflas kararı çıktı. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirketin mali durumu incelenirken, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararını duyurdu. Ancak şirket, iflas sürecine rağmen konkordato koruması talep ederek yeniden yapılanma süreci başlattı.
MAHKEME KABUL ETTİ, YENİDEN YAPILANMA UMUDU DOĞDU
İnşaat ve turizm alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren Oğultürk İnşaat, iflas kararına rağmen mali yapısını toparlayabileceğini savunarak iflas içi konkordato başvurusunda bulundu. Bu talep, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve kabul gördü. Mahkeme, şirketin sunduğu revize konkordato projesini uygun buldu.
BORÇLAR FAİZLİ ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILDI
Karara göre, konkordatoya tabi tüm borçlar için 6 aylık ödemesiz dönemin ardından, yıllık yüzde 24 basit faiz oranıyla 24 ayda ve eşit taksitlerle ödeme yapılmasına hükmedildi. Bu gelişmeyle birlikte Oğultürk İnşaat için iflas süreci, şimdilik konkordato çerçevesinde yeniden yapılandırmayla devam edecek.