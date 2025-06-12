63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde

1962 yılında temelleri atılan ve Ankara Kızılcahamam’daki ikonik Çam Otel’in de sahibi olan Oğultürk İnşaat için iflas kararı çıktı. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirketin mali durumu incelenirken, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararını duyurdu. Ancak şirket, iflas sürecine rağmen konkordato koruması talep ederek yeniden yapılanma süreci başlattı.