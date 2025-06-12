Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Leroy Sane'yi ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, transferde gözünü kararttı. Birçok yıldızın ismi ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi de ezeli rakibine bıraktı.
Bu gelişmelerin ardından taraftarlar zaten isyan ettiği yönetime bir kez daha tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferde gemileri yaktı. Sık sık takımı hızlandırmaları gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunan Ali Koç, Sane’de başarısız olunca yeni denizlere yelken açtı.
Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında Tottenham’dan ayrılma kararı alan Son Heung-min’in yer aldığı bildirildi. Yıldız oyuncu için Borussia Dortmund, Rangers, Seongnam ve Al-Hilal gibi ekiplerin de devreye girmesi bekleniyor. Ali Koç’un bu transfer için kesenin ağzını açacağı belirtildi.
Fenerbahçe’de bir diğer hedef ise eski yıldızı Kim Min-jae oldu. Yıldız savunmacı için İngiltere’den Newcastle ve İtalya’dan Milan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın talip olduğu kaydedildi.
Öte yandan Jose Mourinho’nun Brezilyalı stoper Roger Ibanez’i kadrosunda görmek istediği bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin Al-Ahli ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe’nin kadroya katmak için uğraşacağı bir diğer ismin ise Frankfurt’ta forma giyen Tuta’nın olduğu belirtildi. Yıldız ismin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.