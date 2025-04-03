CHP'li Vekiller Murat Bakan ve Deniz Yücel Ölümden Döndü, Araçları Kullanılamaz Halde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in trafik kazası geçirdiği bildirildi. Ankara Çevre Yolu’nda meydana gelen kazanın ardından milletvekillerinin içinde bulunduğu araç hurdaya döndü. Vekiller kazayı yara almadan atlattı.

Her iki ismin de de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye gitmeyen vekiller, olay yerine çağrılan başka bir araçla evlerine geçti.

Kaynak: ANKA