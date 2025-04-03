CHP'li Vekiller Murat Bakan ve Deniz Yücel Ölümden Döndü, Araçları Kullanılamaz Halde

CHP'li milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, Ankara Çevre Yolu'nda trafik kazası geçirdi. Vekillerin içinde bulunduğu araç kullanılamaz hale gelirken, iki vekil kazadan yara almadan kurtuldu.

Son Güncelleme:
CHP'li Vekiller Murat Bakan ve Deniz Yücel Ölümden Döndü, Araçları Kullanılamaz Halde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in trafik kazası geçirdiği bildirildi. Ankara Çevre Yolu’nda meydana gelen kazanın ardından milletvekillerinin içinde bulunduğu araç hurdaya döndü. Vekiller kazayı yara almadan atlattı.

Her iki ismin de de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye gitmeyen vekiller, olay yerine çağrılan başka bir araçla evlerine geçti.

Murat Bakan Gözaltındaki Öğrencilerle Görüştürülmedi, Ali Yerlikaya Telefonunu AçmadıMurat Bakan Gözaltındaki Öğrencilerle Görüştürülmedi, Ali Yerlikaya Telefonunu AçmadıSiyaset
CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi!CHP'den Flaş 'Diploma' Çıkışı! 'O İmzayı Atarsanız...' Diyerek Seslendi!Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Murat Bakan kaza Deniz Yücel Trafik kazası
Son Güncelleme:
Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
CHP Lideri Özgür Özel’den X’e Tepki, ‘İyi Düşünün’ CHP Lideri Özgür Özel’den X’e Tepki, ‘İyi Düşünün’
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek Yeni Uygulama Resmen Devreye Girdi: Bu Şartı Karşılayanlar Artık İndirimli Ödeyecek
Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu! Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!