CHP'li Vekiller Murat Bakan ve Deniz Yücel Ölümden Döndü, Araçları Kullanılamaz Halde
CHP'li milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, Ankara Çevre Yolu'nda trafik kazası geçirdi. Vekillerin içinde bulunduğu araç kullanılamaz hale gelirken, iki vekil kazadan yara almadan kurtuldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in trafik kazası geçirdiği bildirildi. Ankara Çevre Yolu’nda meydana gelen kazanın ardından milletvekillerinin içinde bulunduğu araç hurdaya döndü. Vekiller kazayı yara almadan atlattı.
Her iki ismin de de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası hastaneye gitmeyen vekiller, olay yerine çağrılan başka bir araçla evlerine geçti.
Kaynak: ANKA
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