CHP Lideri Özgür Özel’den X’e Tepki, ‘İyi Düşünün’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X’i, X’ten yaptığı paylaşımla uyardı. Platformda çok sayıda hesabın kapatılmasına dikkat çeken Özel, “Erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel’den X’e Tepki, ‘İyi Düşünün’

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak, platformun uyguladığı erişim engeli kararlarına tepki gösterdi.

Özel, paylaşımında “Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar” diyerek BTK üzerinden verilen erişim engeli kararlarına dikkat çekti.

BTK aracılığıyla sosyal medya üzerinden vatandaşların sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapılan profillere erişim engeli getirilmeye çalışıldığını ifade eden Özel, sosyal medya platformu X’e de bir çağrıda bulundu.

ÖZEL’DEN X’E UYARI

Özel, X’e yaptığı çağrıda, ”Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı ‘nasıl olsa anlaşılmaz’ diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!” ifadeleriyle erişim engeli kararlarını uygulayan platforma tepki gösterdi.

Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: 'Yıllardır Sokağa Çıkamayanlar...'Güncel
İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Talebiİmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli TalebiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Twitter Erişim Engeli
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde Yenidoğan Testleri Meclis Gündeminde
CHP’nin Soru Önergesine Bakan Yumaklı’dan Yanıt Geldi CHP’nin Soru Önergesine Bakan Yumaklı’dan Yanıt Geldi
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlunun İsmi Ortaya Çıktı: Anlamını Duyanlar Şaşırdı Ünlü Çiftin Oğullarının İsmi Ortaya Çıktı
Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek
Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek Okullarda Artık Resmen Yasaklandı: Uymayanlara 200 Bin Lira Ceza Kesilecek