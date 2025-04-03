CHP Lideri Özgür Özel’den X’e Tepki, ‘İyi Düşünün’

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak, platformun uyguladığı erişim engeli kararlarına tepki gösterdi.

Özel, paylaşımında “Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar” diyerek BTK üzerinden verilen erişim engeli kararlarına dikkat çekti.

BTK aracılığıyla sosyal medya üzerinden vatandaşların sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapılan profillere erişim engeli getirilmeye çalışıldığını ifade eden Özel, sosyal medya platformu X’e de bir çağrıda bulundu.

ÖZEL’DEN X’E UYARI

Özel, X’e yaptığı çağrıda, ”Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı ‘nasıl olsa anlaşılmaz’ diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!” ifadeleriyle erişim engeli kararlarını uygulayan platforma tepki gösterdi.

Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır.



19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.



BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi