İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Talebi

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için bir avukat mahkemeye başvurdu. CHP'li Başarır, avukata tepki göstererek, "Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız." dedi.

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İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Talebi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle İstanbul'dan bir avukat, sulh ceza hakimliğine başvuruda bulundu. Avukat Burak Bekiroğlu, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının yargılama sürecine kadar Türkiye'den erişime kapatılmasını talep etti.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için yapılan başvuruyu sert bir şekilde eleştirerek, "Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız" dedi.

Başarır'ın açıklaması şöyle:

"Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız."

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Kaynak: ANKA

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