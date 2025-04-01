MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu Protestolarıyla İlgili Yeni Açıklama: 'Sokaklar Çare Değildir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestoların Türkiye'yi tehlikeli bir sürece sürüklemeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Bahçeli, "CHP'nin başlattığı, bazı kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı, toplumsal huzuru tehdit ettiği için kamu düzenini bozmaya dönüktür." dedi.

"SOKAKLAR ÇARE DEĞİLDİR"

"Sokaklar çare değildir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?" diye konuştu.

Bahçeli, medyaya da eleştiriler yönelterek, "Topluma kin ve nefret saçan müzmin Cumhur İttifakı hasımları, ümitsiz vaka siyasetçiler, her türlü yalanla, 'Cumhur İttifakı gitsin, ülke yanarsa yansın' anlayışıyla demokrasi dışı arayışlara zemin oluşturma niyetlerini malum televizyon kanallarında açık etmektedirler." dedi. Ayrıca, medya yorumcularının büyük bir sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkgün