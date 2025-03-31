MHP’den Yeni Açıklama, Bahçeli Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Kısa süre önce kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin MHP’den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak’ dedi.

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MHP’den Yeni Açıklama, Bahçeli Ne Zaman Göreve Başlayacak?

28 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantısına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmıştı. Gazeteci Can Ataklı, uzun süredir görüntü vermeyen Devlet Bahçeli’nin entübe edildiğini iddia etmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ataklı hakkında soruşturma başlatmıştı.

MHP’den Yeni Açıklama, Bahçeli Ne Zaman Göreve Başlayacak? - Resim : 1

Hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılan Ataklı, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Söz konusu iddiaların ardından MHP’den Bahçeli’nin son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

MHP’den Yeni Açıklama, Bahçeli Ne Zaman Göreve Başlayacak? - Resim : 2

'YAKINDA MESAİYE BAŞLAYACAK'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli’nin yakın zamanda yeniden göreve başlayacağı mesajını verdi.

MHP’nin Saadet Partisi’ne gerçekleştirdiği bayram ziyareti sırasında konuşan İsmet Büyükataman, ‘İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak’ diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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