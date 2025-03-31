Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sürecin geciktirilmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşüyor." dedi.

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Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yeni çözüm sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu belirterek, "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

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"GECİKTİRMEMEK, SAHİP ÇIKMAK ÖNCELİKLİ MESELE"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısını 'tarihi' olarak nitelendiren Bahçeli, Türkiye'nin daha da güçleneceğini söyledi. “Terörden çıkar devşirenler, süreci enfekte etme yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye sürecinde birçok dinamiğin dikkatle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, terör örgütü PKK'nın, İmralı'nın çağrısı üzerine silahları bırakmasını, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması - Resim : 2

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Yeni anayasa çağrısı yapan Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir." dedi. Bahçeli, "O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Türkgün

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