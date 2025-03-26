Bahçeli Mesaiye Ne Zaman Dönecek? MHP'li İsim Açıkladı

Şubat ayında kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaisine ne zaman başlayacağı belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tv100'e yaptığı açıklamada Bahçeli'nin bayram sonrası mesaisine başlayacağını kaydetti.

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28 Ocak’tan bu yana partisinin grup toplantısına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmış, MHP'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada ‘Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek’ denilmişti. Ameliyatın ardından uzun süredir açıklamalar yapan ve siyasilerle telefon trafiğini sürdüren Bahçeli, yaklaşık 7 haftadır görüntü vermemişti.

Bahçeli'nin mesaisine tekrar döneceği tarih belli oldu. tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bayram sonrasını işaret etti.

'BAYRAM SONRASI MESAİYE BAŞLAYACAK'

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi."

Kaynak: tv100

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