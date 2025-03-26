Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 6 Kişi Daha Tutuklandı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında Grand Kartal Oteli’nin Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen de tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Mustafa Selman Çelen ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İş güvenliği uzmanı Kübra Demir de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son operasyonların ardından soruşturmanın başladığı günden bu yana 41 şüpheli gözaltına alınırken tutuklananların sayısı da 28’e yükseldi.

Kaynak: DHA