Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Hem Bu Dünyada Hem de Mahşerde Hesap Soracağım'

Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kadir Gecesi' paylaşımı geldi. İmamoğlu, "Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım" dedi.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Hem Bu Dünyada Hem de Mahşerde Hesap Soracağım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşılan mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi’nin bende bambaşka bir anlamı vardır. Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi’ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım."

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Heybedeki Turp' YanıtıÖzgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Heybedeki Turp' YanıtıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
İstanbul'da Kan Donduran Aile Katliamı! Eski Eşini ve Ailesini Vurup İntihar Etti İstanbul'da Kan Donduran Aile Katliamı! Eski Eşini ve Ailesini Vurup İntihar Etti
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Deprem Kandilli Duyurdu; Çorum'da Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İBB Başkan Vekili Seçiminde Şaşırtan Detay... Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş! Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş!
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı