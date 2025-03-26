Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Hem Bu Dünyada Hem de Mahşerde Hesap Soracağım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşılan mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi’nin bende bambaşka bir anlamı vardır. Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi’ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım."

Kaynak: Haber Merkezi