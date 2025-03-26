Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Çorum'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 18.43'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 26, 2025
KALEDERE-SUNGURLU (CORUM) https://t.co/q71NB5Nt6U
26.03.2025, 18:43:49 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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