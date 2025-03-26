Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Çorum'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 18.43'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çorum Deprem Kandilli Rasathanesi
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Duyurdu: Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Oldu Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Oldu
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Heybedeki Turp' Yanıtı Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Heybedeki Turp' Yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İBB Başkan Vekili Seçiminde Şaşırtan Detay... Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş! Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş!
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı