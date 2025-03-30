Maltepe Mitingi Tartışmasında Yeni Perde! Mustafa Varank’tan Özgür Özel’e ‘Yolsuzluk’ Göndermesi

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz etmek ve erken seçim çağrısında bulunmak için düzenlediği Maltepe mitingi tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingine katılımın 2.2 Milyon kişi olduğunu belirtmesi üzerine AKP cephesinden dikkat çeken bir çıkış gelmişti. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” diye sorarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'VARANK DEĞİŞİK ÇARPMA BÖLMELER YAPMIŞ'

Varank’ın sorusunun hatırlatılması üzerine açıklama yapan CHP lideri Özel ise, “Kendileri aynı meydanı doldurduğunda ‘5.5 milyon’ diyenler, biz doldurduğumuzda hesabı başka yapıyor. Varank değişik çarpma, bölmeler falan yapmış. Varank şöyle bir siyasetin insanı: Tayyip Bey iki kere iki beş eder dese Varank, ‘Reis, kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der, bütün hesabı değiştirir” yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programı sonrası konu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"Bayram gününde tabii ki kendisinin böyle bir konuda gerçekten nahoş açıklamalar yapması, seviyeyi bu kadar düşürmesi milletimizin takdirine bırakacağımız bir husus" diyen Varank, Özel’i polemik çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Miting alanında kaç kişinin olduğunun hesaplanmasının basit olduğunu ifade eden Varank, “İnsanların çekilmiş fotoğrafları var ve o hava fotoğrafıyla o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes, aslında o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını maalesef örtmeye çalışıyor” dedi.

'BOL SIFIRLI RAKAMLARA ALIŞMIŞLAR'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden eleştirilerini devam eden Varank, “Tabii kendileri özellikle yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Ben kendisine tekrar şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Haritacılar Odası'ndan, Harita Mühendisleri Odası'ndan bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, istiyorsa İngiltere'deki Harita Mühendisleri Odası’na da benim yayınladığım hava fotoğraflarını gönderebilir. O alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir bunun hesaplamalarını yapabilir” ifadelerini kullandı.

“Ve nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta, 11 saatte tek tek oy kullanamazsa, o miting alanına da 2,2 milyon kişinin gelmesi mümkün değil” diyen Varank, “Ben şunu söylemek isterim ki bir genel başkana yalan söylemek yakışmıyor. Aslında bu tartışma, Haritacılar Odası’nın bir konusu değil. Harita Mühendisleri’nin bir konusu değil. Tabipler Odası'nın bir konusu. Kendi yalanlarını eğer Tabipler Odası'na sorarsa, belki kendilerinden teyit alabilir” diye konuştu.

Kaynak: DHA