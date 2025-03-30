Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji Depremzedelerle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Malatya'da düzenlediği Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle bir araya geldi.

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Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji Depremzedelerle Buluştu

Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde başlayan kortej, bando takımlarının eşliğinde Malet Konteyner Kent'e hareket etti. Burada depremzede çocuklar ve ailelerle buluşan bakanlık temsilcileri, bayram coşkusunu paylaşarak çocuklara şeker ve hediyeler dağıttı.

ÇOCUKLARA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATILDI

Panayır kapsamında Nasrettin Hoca kostümü giyen maskot, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlik boyunca depremzede ailelerin bayram sevincine ortak olan ekipler, dayanışma ve birlik mesajı verdi.

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Kaynak: AA

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